Украинские депутаты болели за сборную Россию на ЧМ-2018

Депутат Верховной рады Татьяна Бахтеева призналась, что поддерживала сборную России в матче четвертьфинала чемпионата мира — 2018 против команды Хорватии, передает газета «Известия»

По словам Бахтеевой, Россия является спортивной страной.

"Россияне достойно выступили, я болела за Россию — хотелось, чтобы команда прошла дальше. Российские футболисты играли красиво и отдали все силы на поле. Россия вновь показала, что умеет проводить крупные спортивные мероприятия. Это спортивная, футбольная страна", — сказала Бахтеева.

В матче с Хорватией подопечные Станислава Черчесова уступили в серии послематчевых пенальти.