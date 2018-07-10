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Украинские депутаты болели за сборную Россию на ЧМ-2018
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Украинские депутаты болели за сборную Россию на ЧМ-2018 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Депутат Верховной рады Татьяна Бахтеева призналась, что поддерживала сборную России в матче четвертьфинала чемпионата мира — 2018 против команды Хорватии, передает газета «Известия».
По словам Бахтеевой, Россия является спортивной страной.
"Россияне достойно выступили, я болела за Россию — хотелось, чтобы команда прошла дальше. Российские футболисты играли красиво и отдали все силы на поле. Россия вновь показала, что умеет проводить крупные спортивные мероприятия. Это спортивная, футбольная страна", — сказала Бахтеева.
В матче с Хорватией подопечные Станислава Черчесова уступили в серии послематчевых пенальти.
Ранее Денис Черышев прокомментировал матч 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии.
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