Украинские депутаты болели за сборную Россию на ЧМ-2018 

Депутат Верховной рады Татьяна Бахтеева призналась, что поддерживала сборную России в матче четвертьфинала чемпионата мира — 2018 против команды Хорватии, передает газета «Известия».
По словам Бахтеевой, Россия является спортивной страной.
"Россияне достойно выступили, я болела за Россию — хотелось, чтобы команда прошла дальше. Российские футболисты играли красиво и отдали все силы на поле. Россия вновь показала, что умеет проводить крупные спортивные мероприятия. Это спортивная, футбольная страна", — сказала Бахтеева.
В матче с Хорватией подопечные Станислава Черчесова уступили в серии послематчевых пенальти.
Ранее Денис Черышев прокомментировал матч 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии.