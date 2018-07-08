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Видеообзор первого этапа «Тур де Франс»
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Видеообзор первого этапа «Тур де Франс» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
Колумбиец Фернандо Гавирия из команды Quick-Step Floors победил на первом этапе веломногодневки «Тур де Франс». Вторым финишировал словак Петер Саган, а замкнул тройку лидеров немец Марсель Киттель. Россиянин Ильнур Закарин финишировал 43-м, а его соотечественник и партнёр по команды Павел Кочетков показал 71-й результат.
Отметим, что Гавирия стал первым с 2004 года гонщиком, которому удалось одержать победу на первом этапе «Тур де Франс» в карьере. 14 лет назад такое же достижение покорилось швейцарцу Фабьяну Канчелларе.
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