Видеообзор первого этапа «Тур де Франс»

Колумбиец Фернандо Гавирия из команды Quick-Step Floors победил на первом этапе веломногодневки «Тур де Франс». Вторым финишировал словак Петер Саган , а замкнул тройку лидеров немец Марсель Киттель. Россиянин Ильнур Закарин финишировал 43-м, а его соотечественник и партнёр по команды Павел Кочетков показал 71-й результат.

Отметим, что Гавирия стал первым с 2004 года гонщиком, которому удалось одержать победу на первом этапе «Тур де Франс» в карьере. 14 лет назад такое же достижение покорилось швейцарцу Фабьяну Канчелларе.