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Глава ФФУ Павелко: многие патриоты Украины чувствовали себя немножко хорватами
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Глава ФФУ Павелко: многие патриоты Украины чувствовали себя немножко хорватами 

Чемпионат.com 5 часов назад
Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко поздравил главу Хорватского футбольного союза Давора Шукера с выходом хорватской сборной в полуфинал ЧМ-2018. В четвертьфинале турнира «клетчатые» одолели команду России (2:2, 4:3 по пенальти).
«Поздравляю моего хорватского коллегу и друга Давора Шукера с победой и выходом сборной Хорватии в полуфинал чемпионата мира — 2018! Многие патриоты Украины явно чувствовали себя немножко хорватами.
К слову, в четвёрке лучших футбольных команд мира сборная Хорватии в последний раз была в 1998 году, когда в её составе блистал Давор Шукер», — написал Павелко в своём «фейсбуке».
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