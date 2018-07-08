Глава ФФУ Павелко: многие патриоты Украины чувствовали себя немножко хорватами

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко поздравил главу Хорватского футбольного союза Давора Шукера с выходом хорватской сборной в полуфинал ЧМ-2018. В четвертьфинале турнира «клетчатые» одолели команду России (2:2, 4:3 по пенальти).

«Поздравляю моего хорватского коллегу и друга Давора Шукера с победой и выходом сборной Хорватии в полуфинал чемпионата мира — 2018! Многие патриоты Украины явно чувствовали себя немножко хорватами.