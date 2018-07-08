Семья Борисовых из Смоленска: важней всего — погода в доме

Капитан полиции Михаил Борисов служит в отдельном батальоне ДПС УМВД России по г. Смоленску более 20 лет. Вместе с женой Оксаной они воспитывают четырех замечательных детей: 17-летнюю Марию, 16-летнего Ивана, 9-летнюю Ксению и 6-летнюю Юлию.

В прошлом году семья Борисовых заняла 1-е место в конкурсе «Самая дружная Смоленская многодетная семья 2017 года», который проводился Смоленской Епархией в День семьи, любви и верности. В нем участвовало около 10 семей. Конкурс включал в себя несколько этапов, участникам необходимо было представить визитную карточку своей семьи, блеснуть эрудицией, проявить творческие способности и волю к победе в веселых стартах.

«После победы эмоции переполняли, — признается Михаил Борисов. — Такая была гордость за нашу семью!»

Поводов для гордости за свою семью у Михаила будет еще немало. Старшая дочь Мария профессионально занимается настольным теннисом. Она кандидат в мастера спорта, а также имеет золотой значок Всероссийского комплекса ГТО. Ксения посещает танцевальную студию, выступает на различных площадках города. Маленькая Юлия проявляет интерес к иностранным языкам и любит рисовать, а Иван активно участвует в школьной художественной самодеятельности.

Отец прививает дочерям и сыну любовь к физической культуре и активному отдыху. При любой возможности семья отправляется на дачу, где играет в волейбол. Зимой они часто посещают лыжню и ледовый каток.

Жена Михаила Оксана временно не работает, уделяет все свое время семье, заботам о детях и об их образовании.

«Семья — это фундамент всей жизни, — говорит Михаил. — а по поводу секрета семейного счастья отвечу так: «Важней всего погода в доме»». В семье Борисовых погода всегда солнечная.