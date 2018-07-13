Фан-зона чемпионата мира по футболу в Самаре будет демонтирована до 26 июля

МОСКВА, 13 июля. / ТАСС /. Работы по демонтажу фан-зоны чемпионата мира по футболу в Самаре будут завершены 26 июля. Об этом ТАСС сообщили в медиацентре фан-зоны.

Фан-зона расположена на площади Куйбышева в центре города и рассчитана на 20 тысяч зрителей. Она будет работать до 15 июля.

"Демонтаж начнется 16 июля, работы планируется завершить 26 июля. После этого будет открыто движение по улицам, которые были перекрыты во время чемпионата мира", — говорится в заявлении.

Самара приняла матчи группового этапа чемпионата мира между сборными Коста-Рики и Сербии (0:1), Дании и Австралии (1:1), России и Уругвая (0:3), Сенегала и Колумбии (0:1), матч 1/8 финала Бразилия — Мексика (2:0), четвертьфинал Англия — Швеция (2:0).