В Самаре полицейский избил депутата возле фан-зоны (ВИДЕО)

Главное управление МВД РФ по Самарской области проводит проверку по факту обращения, поступившего от депутата райсовета Самарского района Самары Аркадия Лазарева, пишет

63.ru. Народный избранник утверждает, что его избил возле фан-зоны мундиаля один из стражей порядка. Инцидент был частично снят на камеру, а видео опубликовано в интернете.

В понедельник депутат Лазарев опубликовал в одной из соцсетей снятое на телефон видео конфликта с сотрудником полиции у фан-зоны ЧМ-2018 на площади Куйбышева в Самаре после матча сборных России и Хорватии, передает

"Интерфакс" . Видеозапись депутат сопроводил сообщением о том, что он был избит откомандированным из Уфы полицейским и затем чуть не попал в спецприемник.

На снятых кадрах видно, как от группы полицейских в белых рубашках отделяется один из сотрудников МВД. «Кто он такой вообще», — говорит полицейский, размыкает металлическое ограждение и подходит к ведущему съемку депутату.

Лазарев попросил стража порядка представиться и показать документы. Из разговора становится ясно, что полицейского зовут Зафир Ишмухаметов и он носит звание старшины.

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Судя по снятым кадрам, блюститель закона подошел к депутату в крайне возбужденном состоянии, с глазами навыкате. Ишмухаметов озирался по сторонам и, вероятно, с трудом сдерживал агрессию.

Сразу после ответной просьбы предъявить документы полицейский стал применять к депутату грубую силу.

По словам Лазарева, страж порядка «отнимал у него телефон, поцарапал экран, сломал часы, применял спецсредства (наручники), заламывал руки, отбил каблуками левую ступню, ударил по почкам». Депутат добавил, что Ишмухаметов распивал алкоголь прямо на службе.

Пострадавшему удалось вызвать «другой наряд» полиции, однако прибывшие стражи порядка поддержали Ишмухаметова. Они стерли часть записей с телефона Лазарева и, используя нецензурную лексику, задержали его. В медицинской помощи избитому законодателю отказали.

"Прибывший на место руководящий состав вместо извинений начал задавать вопросы, имею ли я претензии. Услышав положительный ответ, скомандовал: 19.3 [ст. 19.3 КоАП — неповиновение полиции] и 15 суток", — говорит Аркадий Лазарев.

Спустя некоторое время ему все же удалось обратиться за медицинской помощью. «Теперь я нахожусь в больнице имени Пирогова, в травматологии, с вывернутыми суставами и отбитый настолько, что врачи не дали этим „полицейским“ увезти меня дальше», — заключил пострадавший народный избранник.

Первоначально было подозрение на перелом, но оно не подтвердилось.

Депутат добавил, что намерен во вторник обратиться с заявлением о произошедшем в полицию, а также в различные надзорные органы. В Самаре Лазарев известен как лидер движения «Дорога-63», которое борется с недобросовестным ремонтом дорог. Также он является членом ОНФ (Общероссийского народного фронта), созданного по инициативе Владимира Путина

В областном ГУ МВД начали проверку, не дожидаясь заявления от Лазарева. «По фактам, изложенным в публикации (Лазарева. — Прим. „Интерфакса“), назначена проверка… В случае подтверждения вины сотрудника полиции он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и привлечен к ответственности, а его руководители будут подвергнуты дисциплинарным взысканиям», — сказал официальный представитель главка Сергей Гольдштейн