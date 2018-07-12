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За время ЧМ-2018 стадион «Самара Арена» посетили более 250 тысяч человек
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За время ЧМ-2018 стадион «Самара Арена» посетили более 250 тысяч человек 

63.ru 7 часов назад
Фото: 63.ru
Пиковые показатели на трибунах зафиксировали во время матча с участием сборной России
В Самаре подвели итоги чемпионата мира по футболу. Как сообщил вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, за это время «Самара Арену» посетили более 250 тысяч человек.
— На фестивале болельщиков количество посетителей перевалило за 600 тысяч. Но ЧМ еще не закончен. Последняя трансляция будет 15 июля. Развлекать публику будут наши коллективы и «Дискотека Авария», также будет лазерное шоу, — рассказал Александр Фетисов.
По его словам, наибольшую посещаемость фан-феста зафиксировали во время трансляций матчей с участием сборной России. Площадь Куйбышева приходилось даже перекрывать во время четвертьфинального поединка со сборной Хорватии. Разочарованным фанатам пришлось расходиться по домам.
О том, что в этот момент творилось в самарской фан-зоне — в фоторепортаже 63.ru.
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