Фестиваль болельщиков ФИФА продолжит работу в Самаре 10 июля

8 и 9 июля фан-зона закрыта. Доступ будет открыт в день первого полуфинального матча, в котором встретятся сборные Бельгии и Франции. По словам организаторов, также состоятся выступления развлекательных музыкальных групп.

11 июля на фестивале покажут второй полуфинал с участием команд Англии и Хорватии.

К настоящему времени на площади Куйбышева за всё время чемпионата мира по футболу 2018 года побывали более 500 тыс. человек.

Ранее Nation News сообщало, что во время матчей ЧМ-2018 границу Калининградской области пересекли около 300 тыс. человек.