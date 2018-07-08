Фестиваль болельщиков ФИФА продолжит работу в Самаре 10 июля 

8 и 9 июля фан-зона закрыта. Доступ будет открыт в день первого полуфинального матча, в котором встретятся сборные Бельгии и Франции. По словам организаторов, также состоятся выступления развлекательных музыкальных групп.
11 июля на фестивале покажут второй полуфинал с участием команд Англии и Хорватии.
К настоящему времени на площади Куйбышева за всё время чемпионата мира по футболу 2018 года побывали более 500 тыс. человек.
Ранее Nation News сообщало, что во время матчей ЧМ-2018 границу Калининградской области пересекли около 300 тыс. человек.