«Кладбище слонов» и отчаянные фанаты. Чем запомнится ЧМ в Казани

О самых ярких моментах чемпионата мира в Казани вспоминает АиФ-Казань

Система VAR Казань вписала себя в историю футбола в первом же матче. Результат встречи сборных Франции и Австралии был достаточно предсказуем, но это была первая игра города на турнире, которая в любом случае стала для него исторической. Но не только: именно в Казани впервые в истории чемпионатов мира по футболу была на практике применена система видеоповторов (VAR).

Решение о внедрении VAR в футбол очень тяжело давалось FIFA, потому что вызывало массу негатива от хранителей традиционных футбольных ценностей: матч из-за паузы теряет в скорости, необходимо оставить фактор случая и так далее.

И вот на 56-й минуте матча Франция — Австралия Антуана Гризманна срубили в чужой штрафной: арбитр Андрес Кунья сначала промолчал, а затем обратился к функции видеопросмотра, после чего назначил пенальти в ворота «соккеруз» и этим открыл новую страницу в истории футбола.

Вообще, в этом же матче болельщики увидели еще одно техническое нововведение в футболе. Второй гол французов тяжело было разглядеть в динамике — не было ясно, пересек мяч линию ворот или нет, но тут на помощь пришла система определения гола. С ЧМ-2018 в мячи чемпионата встроены специальные чипы, которые сигнализирует судье о том, побывал ли мяч в сетке — так и был засчитан гол Погба. Два этих эпизода решили исход игры. Так что этот матч стал самым «высокотехнологичным».

Давай, до свиданья

Жеребьевка матчей чемпионата мира была благосклонна к Казани, еще на групповом этапе отправив сюда сборные Франции, Испании, Германии, Польши и Колумбии. Это, на секундочку, победители двух последних мировых первенств, финалисты Евро-2016. В плей-офф болельщики увидели Аргентину, Бразилию и Бельгию.

Каждый из этих матчей стал по-своему особенным и для города, и для самих команд. Это были и мучения Испании с Ираном, и бенефис сборной Колумбии, и слезы немцев, и 7 голов в матче Франции и Аргентины, и чудо-матч Бельгии с Бразилией… Но было кое-что, что их объединяло — Казань отправила домой трех главных фаворитов российского мундиаля. Сначала корейцы в Казани не выпустили из группы действующих чемпионов мира немцев, здесь же в 1/8 финала свое выступление закончила Аргентина во главе с Лео Месси , а в четвертьфинале — бразильцы с Неймаром. Стадион в Казани во всем мире прозвали «кладбищем слонов».

Arena Kazan, el Cementerio de los Elefantes de #Rusia2018: acá dijeron adiós #GER #ARG y #BRA.

— VarskySports (@VarskySports) 6 июля 2018 г.

Жаль, что из Казани они уехали разочарованными. Надеемся что когда-нибудь, мы тоже начнем так болеть за свои сборную или клубы — с кричалками, песнями, тематическими образами и костюмами.

Казань — спортивный город

Слоган «Казань — спортивная столица России» активно продвигался местными властями еще с Универсиады 2013 года и сейчас можно утверждать, что это рбаотает. Многие иностранцы, которые приезжали в Казань после других российских городов, признавались, что это место, где они остались бы жить. Такая оценка болельщиков со всего мира — повод задуматься, почему так вышло.

Во-первых, Казань, надо думать, действительно набила руку в плане организации турниров — ни одного явного провала замечено не было, а все сервисы работали исправно.

Во-вторых, отношение к иностранцам со стороны местных жителей: каждый приезжий фанат отмечал, как его хорошо принимают именно в Татарстане, как люди пытаются им помочь в сложных ситуациях.

В-третьих, на улицах и на Фестивале болельщиков все-таки преимущественно были именно россияне, казанцы показали, как в городе любят спорт и футбол в частности.

На трибунах «Казань Арены» в 6 матчах турнира собралось 254 451 человек, а больше половины игр прошли при аншлаге. Количество людей, которые посетили Фан Фест, перевалило за 600 000, а это чемпионат еще даже не закончился. Количество людей, которые просто прониклись атмосферой праздника, не поддается счету.

Не только футбол

Чемпионат стал хорошим поводом для налаживания контактов с рядом стран. Состоялись как официальные, так и кулуарные встречи с иностранными послами, рассказала корреспонденту «АиФ-Казань» официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова

«Эти встречи могут помочь в перспективе завязать отношения, — пояснила она. — Практически все страны, чьи сборные играли в Казани, направили в Казань своих послов. Из последних — это Южная Корея. Встречи проходили либо в кулуарах в рамках самого чемпионата, либо на следующий день, как было в случае с польским послом. Выстраивание контактов сводится к тому, что президент Татарстана или другие представители республики озвучивают, что заинтересованы в сотрудничестве, рассказывают о возможностях РТ и предлагают организовать визиты наших деловых делегаций друг к другу. То есть о конкретных договорённостях пока речи не идёт, а только о начале диалога».

Побывал в Казани во время ЧМ и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов . Гостю презентовали промышленный потенциал республики на базе технопарка «Идея» и центр медицины. «Среди перспективных тем для обсуждения — расширение поставок машин и запчастей к КАМАЗам, продолжение сотрудничества »Татнефти» с туркменскими компаниями, участие предприятий республики в разведке и нефтедобыче на территории Туркменистана, увеличение поставок холодильной техники от завода имени Серго, а также налаживание поставок холодильной техники медицинского назначения. Также обсудят сотрудничество в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для промышленности Туркменистана в КНИТУ-КХТИ», — говорит Лилия Галимова.

Кстати, именно в Казани 6 июля было подписано соглашение между Россией и ОАЭ об отмене визового режима, что должно увеличить взаимный турпоток. Казань выбрали для проведения мероприятия неслучайно, ведь для Татарстана Эмираты — один из ключевых партнёров и они инвестируют в российский рынок через РТ (в 2017 году внешнеторговый оборот между РТ и ОАЭ составил 21,4 млн долларов, из них экспорт — 14,4 млн долларов).

Комментарий

«Казань приняла 6 матчей главного спортивного турнира в истории нашей страны и, подводя предварительные итоги, мы можем сказать, что нам удалось все сделать на высшем уровне. Все команды, которые побывали в нашем городе, тысячи болельщиков со всего мира и вообще все гости столицы Татарстана остались довольны тем, как их встретили в Казани: логистика, размещение, обслуживание. Наш город традиционно принял гостей со свойственными ему радушием и гостеприимством.

Отдельно хочется сказать о сборных Австралии, Японии и Колумбии, которые базировались в Казани на протяжении турнира. Не секрет, что мы сдружились с ними и с болельщиками из этих стран, они своим присутствием украсили наш город. Сами же команды остались довольны тем временем, что они провели у нас, и теми условиями для проживания и тренировок, которые им были созданы.

Разумеется, турнир для Казани на этом не заканчивается — вплоть до финальной игры турнира продолжит свою работу Фестиваль болельщиков FIFA, где можно будет увидеть все оставшиеся игры турнира. Казань счастлива быть частью большого футбольного праздника, который будет шагать по стране еще целую неделю».