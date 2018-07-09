Ещё
Янг: у сборной Англии отличные шансы выиграть ЧМ-2018, мы уверены в себе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Российских футболистов обвинили в допинге
Российских футболистов обвинили в допинге

Янг: у сборной Англии отличные шансы выиграть ЧМ-2018, мы уверены в себе 

Чемпионат.com 43 минуты назад
Фото: ТАСС
Полузащитник сборной Англии Эшли Янг поделился ожиданиями от предстоящего матча с Хорватией в полуфинале чемпионата мира — 2018. Встреча состоится 11 июля на стадионе «Лужники» в Москве.
«У нас отличные шансы выиграть чемпионат мира. Мы чувствуем себя хорошо, настроение отличное. Хорваты сыграли два матча по 120 минут, так что у нас некоторое преимущество. Но полуфинал в любом случае будет тяжёлым. Мы готовимся так же, как и к прошлым матчам. Мы уверены в себе, почувствовали, что можем выиграть на крупном турнире.
Ребёнком я мечтал выиграть чемпионат мира. Сейчас мы приблизились к тому, чтобы дойти до самого конца. Могу ли я поверить, что буду играть в полуфинале чемпионата мира? Конечно, это невероятно. Я здесь, в составе, играю с такими классными партнёрами. Но сейчас мы думаем только о матче с Хорватией.
Хорватия — очень сильная команда. Мы готовимся к игре с ними. Лука Модрич — отличный игрок, один из лучших в Хорватии. Но мы не будем концентрироваться на нём — в первую очередь, мы думаем о себе», — передаёт слова Янга корреспондет «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Чемпионат.com: последние новости
Кейн: сборная Англии получает удовольствие от ЧМ и пока не хочет ехать домой Вида избежал дисквалификации за свои выкрики после матча с Россией Чорлука: если бы Россия вышла в полуфинал, это было бы заслуженно
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали56
«Челси» назвал сумму трансфера за Головина29
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине526
После матча с Россией хорваты обратились в больницу70
Болельщики сделали Акинфееву необычный подарок14
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение