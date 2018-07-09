Янг: у сборной Англии отличные шансы выиграть ЧМ-2018, мы уверены в себе

Полузащитник сборной Англии Эшли Янг поделился ожиданиями от предстоящего матча с Хорватией в полуфинале чемпионата мира — 2018. Встреча состоится 11 июля на стадионе «Лужники» в Москве.

«У нас отличные шансы выиграть чемпионат мира. Мы чувствуем себя хорошо, настроение отличное. Хорваты сыграли два матча по 120 минут, так что у нас некоторое преимущество. Но полуфинал в любом случае будет тяжёлым. Мы готовимся так же, как и к прошлым матчам. Мы уверены в себе, почувствовали, что можем выиграть на крупном турнире.

Ребёнком я мечтал выиграть чемпионат мира. Сейчас мы приблизились к тому, чтобы дойти до самого конца. Могу ли я поверить, что буду играть в полуфинале чемпионата мира? Конечно, это невероятно. Я здесь, в составе, играю с такими классными партнёрами. Но сейчас мы думаем только о матче с Хорватией.