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The Guardian развеяла мифы о недружелюбных россиянах и опасных фанатах
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The Guardian развеяла мифы о недружелюбных россиянах и опасных фанатах 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Это просто великолепный турнир — английский фанат рассказал изданию, как он отмечал вместе с местными жителями победу своей сборной.
Изначально, из-за публикаций в СМИ и политической ситуации, фанатов из Англии приехало очень мало. А теперь, когда все чаще в прессе и в соцсетях звучат восторженные отзывы тех, кто все же решился ехать в Россию, англичане задумываются о том, чтобы поехать и поддержать свою команду. The Guardian взял интервью у британского болельщика — Крейга Макдональда, который сейчас находится в России.
Он приехал к старту ЧМ-2018 и побывал на всех матчах сборной Англии.
В Самаре, где сборная Англии выиграла путевку в полуфинал, всю ночь в одном из баром местные жители отмечали с гостями их победу. Хозяин бара, где они смотрели футбол, ставил всю ночь английские песни в караоке и англичане вместе с горожанами пели их.
«Прошлая ночь была одной из лучших, которые я когда-либо переживал за всё то время, что путешествую вместе со сборной Англии», — заявил Макдональд изданию The Guardian.
Сначала англичане были уверены, что им не избежать инцидентов с российскими фанатами, однако, опасения оказались напрасными. Издание приводит несколько восторженных отзывов о прекрасной атмосфере, которая царит на ЧМ.
«Это просто великолепный турнир», — рассказал Макдональд.
Перед ЧМ-2018 иностранные СМИ пугали фанатов недружелюбными российскими людьми, а после начала мундиаля риторика кардинально изменилась. Британские СМИ ранее назвали Россию лучшим местом для проведения ЧМ, а США признали, что от проведения турнира наша страна только выиграла и завоевала сердца миллионов «простых людей».
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