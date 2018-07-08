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Почетный президент ОКР: Россия осталась непобежденной на ЧМ-2018
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Почетный президент ОКР: Россия осталась непобежденной на ЧМ-2018 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал игру 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии, передает ТАСС.
"Ребята сыграли здорово, сражались за победу на пределе своих возможностей, просто в серии пенальти нам не повезло, так бывает в футболе, но наши ребята сделали больше, чем кто-либо мог от них ожидать, по сути они ушли с чемпионата непобежденными. Мы можем гордиться своей командой и этим чемпионатом мира", — заявил Жуков.
Россия уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.
Ранее Алла Пугачева поддержала сборную России после поражения на ЧМ-2018.
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