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«Манчестер Юнайтед» намерен перехватить трансферную цель «Барселоны»
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«Манчестер Юнайтед» намерен перехватить трансферную цель «Барселоны» 

Soccer News 51 минуту назад
Фото: Soccer News
"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за бразильского полузащитника «Челси» Виллиана, сообщает The Sun.
По сведениям издания, манкунианцы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готовы заплатить за него 68 миллионов евро. На покупке хавбека настаивает лично главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью, который был инициатором его перехода в «Челси» несколько лет назад.
Напомним, что бразильцем также активно интересуется «Барселона», но каталонцы не готовы платить за него такую сумму.
В минувшем сезоне 29-летний Виллиан провел за «Челси» 55 матчей, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.
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