«Манчестер Юнайтед» намерен перехватить трансферную цель «Барселоны»

"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за бразильского полузащитника «Челси» Виллиана, сообщает The Sun.

По сведениям издания, манкунианцы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готовы заплатить за него 68 миллионов евро. На покупке хавбека настаивает лично главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью, который был инициатором его перехода в «Челси» несколько лет назад.

Напомним, что бразильцем также активно интересуется «Барселона», но каталонцы не готовы платить за него такую сумму.

В минувшем сезоне 29-летний Виллиан провел за «Челси» 55 матчей, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.