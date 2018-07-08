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Тите пока не решил, продлевать ли контракт со сборной Бразилии
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Тите пока не решил, продлевать ли контракт со сборной Бразилии 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
Фото: Soccer News
Как сообщает Globo, Конфедерация бразильского футбола предложила специалисту новый контракт на четыре года, однако он не дал ответа.
По данным источника, Тите попросил у руководства времени на раздумья и хочет перед этим побыть с семьей. Напомним, что Бразилия на ЧМ-2018 проиграла Бельгии (1:2) в 1/4 финала.
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