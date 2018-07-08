Порядка 124 тыс. болельщиков покинули фан-зоны Москвы на городском транспорте после матча Россия-Хорватия

После просмотра матча чемпионата мира по футболу 2018 г. Россия-Хорватия со столичных фан-зон порядка 124 тыс. болельщиков уехали на городском транспорте. Об этом сообщается на официальном аккаунте транспортного комплекса в Twitter.

«Все болельщики покинули фан-зоны на час и 15 минут. 124 тыс. из них уехали на городском транспорте и аккредитованных такси. Остальные ушли пешком», — говорится в сообщении.

Фан-зоны в Москве для просмотра матчей ЧМ-2018 открыты на Воробьевых горах и около стадиона «Спартак»

Футболисты сборной России проиграли команде Хорватии в матче четвертьфинала ЧМ-2018 и закончили выступление в турнире. Встреча, проходившая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 2:2 (3:4 по пенальти).