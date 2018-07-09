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Сборная России стала лучшей по игре в защите на ЧМ-2018
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Сборная России стала лучшей по игре в защите на ЧМ-2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Международная федерация футбола (ФИФА) назвала сборную Россию лучше по игре в защите на чемпионате мира по футболу, сообщает Sport24.
Игроки национальной команды России совершили 259 оборонительных действий, что является лучшим показателем на турнире.
Лучшей атакующей командой была признана Бразилия, которая провела 292 атаки. Несмотря на это, самой результативной командой мундиаля является Бельгия, забившая 14 мячей.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 26-го дня чемпионата мира.
Ранее Роман Зобнин стал лидером по пробегу на ЧМ-2018.
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