В Williams назвали причину разворотов Сироткина и Стролла в Сильверстоуне

В коллективе из Гроува объяснили, из-за чего обоих гонщиков команды развернуло в похожих эпизодах по ходу квалификации Гран При Великобритании.

В первом сегменте субботней сессии не справился с управлением шасси сначала Лэнс Стролл в Brooklands, в итоге вовсе не показавший времени, а затем и Сергей Сироткин в повороте Stowe, которому, однако, удалось выбраться из гравия и продолжить движение.

В команде проанализировали ситуацию и выявили срыв аэродинамического потока в районе днища FW41 в моменты закрытия крыла.

В Сильверстоуне Williams представила новое заднее антикрыло, и хотя сам элемент работал как надо, оказалось, что он не лучшим образом взаимодействует с днищем в момент деактивации системы DRS.

«Я закрыл крыло за 50 метров до поворота и все равно потерял треть прижимной силы, — сказал Сироткин. — Если вы пересчитаете это на килограммы, вас очень удивит эта цифра. У меня просто не было времени, чтобы хоть как-то отреагировать».

Технический директор команды Пэдди Лоу признал наличие проблемы, публично извинившись перед Лэнсом и Сергеем во время командного брифинга за то, что они не смогли дать им конкурентоспособное шасси.

В команде попытаются решить проблему перед гонкой, а если это им не удастся, гонщикам придется проехать всю дистанцию без системы DRS.

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