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Голос разума: «Урал» и «Краснодар» договорились перенести зимний матч в Екатеринбурге на лето
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Голос разума: «Урал» и «Краснодар» договорились перенести зимний матч в Екатеринбурге на лето 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Хорошие новости для болельщиков «Урала» — «Краснодар» согласился поменяться кругами. Теперь команды 4 августа сыграют в Екатеринбурге, а 2 декабря на Кубани. Изначально поединок на Центральном стадионе должен был пройти в начале зимы.
— Мы очень рады, что летом проведем сразу четыре домашних матча, — сказал E1.RU пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских. — Мы просили об этом лигу — по возможности ставить больше игр в Екатеринбурге именно в теплое время года, когда ходить на стадион нашим болельщикам наиболее комфортно. Благодарим ФК «Краснодар», который сам предложил нам поменяться кругами.
В прошлом сезоне ситуация была обратной — краснодарцы отказались меняться кругами, а потому матч в Екатеринбурге прошёл 26 ноября. Тогда смотреть футбол из-за мороза было решительно невозможно.
Впрочем, фанатам нашей команды всё-таки придётся «насладиться» холодным матчем — «Зенит» отказался меняться с «Уралом» кругами. Именно поэтому матч в Екатеринбурге состоится 1 марта. И это при том, что у питерцев сейчас есть суперарена, внутри которой даже в сильные морозы 15 градусов тепла.
В «Урале» напомнили, что у них стартовала предварительная продажа сезонных абонементов — в первый же вечер было куплено 300 штук. Планируется, что весь год «Урал» будет играть на реконструированном Центральном стадионе.
Ранее мы рассказывали, что в первом туре наша команда встретится с «Анжи», который остался в Премьер-лиге благодаря ликвидации «Амкара».
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