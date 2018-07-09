Голос разума: «Урал» и «Краснодар» договорились перенести зимний матч в Екатеринбурге на лето

Хорошие новости для болельщиков «Урала» — «Краснодар» согласился поменяться кругами. Теперь команды 4 августа сыграют в Екатеринбурге, а 2 декабря на Кубани. Изначально поединок на Центральном стадионе должен был пройти в начале зимы.

— Мы очень рады, что летом проведем сразу четыре домашних матча, — сказал E1.RU пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских . — Мы просили об этом лигу — по возможности ставить больше игр в Екатеринбурге именно в теплое время года, когда ходить на стадион нашим болельщикам наиболее комфортно. Благодарим ФК «Краснодар», который сам предложил нам поменяться кругами.

В прошлом сезоне ситуация была обратной — краснодарцы отказались меняться кругами, а потому матч в Екатеринбурге прошёл 26 ноября. Тогда смотреть футбол из-за мороза было решительно невозможно.

Впрочем, фанатам нашей команды всё-таки придётся «насладиться» холодным матчем — «Зенит» отказался меняться с «Уралом» кругами. Именно поэтому матч в Екатеринбурге состоится 1 марта. И это при том, что у питерцев сейчас есть суперарена, внутри которой даже в сильные морозы 15 градусов тепла.

В «Урале» напомнили, что у них стартовала предварительная продажа сезонных абонементов — в первый же вечер было куплено 300 штук. Планируется, что весь год «Урал» будет играть на реконструированном Центральном стадионе.

Ранее мы рассказывали, что в первом туре наша команда встретится с «Анжи», который остался в Премьер-лиге благодаря ликвидации «Амкара».