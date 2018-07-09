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Зобнин: матч с Хорватией — самый сложный. Не помню, что было после 120-й минуты
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Зобнин: матч с Хорватией — самый сложный. Не помню, что было после 120-й минуты 

Чемпионат.com 16 часов назад
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Полузащитник сборной России Роман Зобнин прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате мира — 2018.
«Матч с хорватами был самым сложным. Честно говоря, не могу вспомнить, что происходило после 120-й минуты. Как мы собирались в круг, какой-то шум, кто-то что-то говорил — просто не помню. Я реально отключился. Оказывается, ко мне подходил Черчесов, а я не знал. Помню, как Ромащенко подходил и спрашивал, как я. А вот то, что Саламыч подходил, — это, честно сказать, не помню. Помню, что сидел на газоне, мне дали нашатырь, спрашивали, как самочувствие. Я говорил, что так себе, но сейчас, слава богу, всё хорошо.
Дай бог, чтобы нечто подобное повторилось. Для России это скачок, и я надеюсь, что дети, которые смотрели все наши игры, захотят быть похожими на нас и добиваться на чемпионатах мира каких-то высоких результатов. Для меня это очень важно, потому что я сильно переживаю за футбол в России и хочу, чтобы наш футбол всегда был на высоком уровне.
Сейчас хочется отдохнуть и ни о чём не думать. Хочется забыть о произошедшем, потому что это уже история. Не нужно оглядываться назад, нельзя жить прошлым. Ту планку, которую установили сборная и я лично, нужно держать, не позволять ей падать. Понимаю, что тяжело, но мы будем всё для этого делать. Сейчас две недели отдыхаю и обо всём забываю. До меня уже не дозвониться», — сказал Зобнин в интервью пресс-службе сборной.
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