Ещё
Зобнин: все увидели, что сборная России может играть на равных с топ-командами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зобнин: все увидели, что сборная России может играть на равных с топ-командами 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Байкал24.ru
Полузащитник сборной России Роман Зобнин подвёл итоги выступления команды на чемпионате мира. Российская сборная дошла до 1/4 финала домашнего турнира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).
«Мы никому на этом турнире не проиграли, не считая матч с Уругваем, который ничего не значил. Все увидели, что сборная России может играть в футбол, играть на равных с топ-командами. Футбол в России существует. Я считаю, что благодаря нашему историческому выходу в четвертьфинал детишки захотят играть в футбол ещё больше. Есть ли осознание, что Россия в восьмёрке лучших сборных мира? Сейчас нет никакого осознания. Хочется просто отдохнуть, потому что после матча реально сил не осталось», — сказал Головин в эфире телеканала «Россия 24».
Чемпионат.com: последние новости
Россия – Хорватия, 7 июля. Фёдор Смолов – одно из главных разочарований ЧМ Вида: футбол — вне политики, я с уважением отношусь к русскому народу Бывший голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов стал игроком рижского «Динамо»
Комментарии  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слепаков обратился к футболистам сборной50
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала805
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть22
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России49
Смолов взбесил россиян291
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение