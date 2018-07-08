Зобнин: все увидели, что сборная России может играть на равных с топ-командами

Полузащитник сборной России Роман Зобнин подвёл итоги выступления команды на чемпионате мира. Российская сборная дошла до 1/4 финала домашнего турнира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

«Мы никому на этом турнире не проиграли, не считая матч с Уругваем, который ничего не значил. Все увидели, что сборная России может играть в футбол, играть на равных с топ-командами. Футбол в России существует. Я считаю, что благодаря нашему историческому выходу в четвертьфинал детишки захотят играть в футбол ещё больше. Есть ли осознание, что Россия в восьмёрке лучших сборных мира? Сейчас нет никакого осознания. Хочется просто отдохнуть, потому что после матча реально сил не осталось», — сказал Головин в эфире телеканала «Россия 24».