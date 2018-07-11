Голодец: количество занимающихся футболом в России после ЧМ может увеличиться в 1,5 раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. / ТАСС /. Количество людей, занимающихся футболом в России, после чемпионата мира — 2018 может вырасти в 1,5 раза. Такое мнение журналистам высказала вице-премьер РФ Ольга Голодец после полуфинального матча турнира между сборными Франции и Бельгии, который завершился победой французов со счетом 1:0.

"Это новые возможности для российского спорта — большой спорт всегда тянет за собой и массовый спорт, те тренировочные базы, построенные специально для этого чемпионата, те методики, по которым сегодня готовятся, станут достоянием широких масс. Это позволит большому количеству детей заниматься футболом, — сказала Голодец. — Сейчас у нас футболом занимается более двух миллионов человек. Нам кажется, что эта цифра после чемпионата мира вырастет как минимум в полтора раза, стоит ждать не только футбольного бума, но и спортивного".

"Мне кажется, что такие события, как чемпионат мира, позволяют перевернуть страницу в истории футбола. 12 новых стадионов дают новые возможности спорту высоких достижений, формированию резерва, открывают новые возможности перед теми, кто еще только готовится стать большими спортсменами", — добавила она.

По словам вице-премьера, важно, что меняется культура боления на футболе. «Болельщики приходят на стадион семьями. Это действительно замечательная форма проведения досуга, она вдохновляет семьи отдавать детей в спорт. Кому то нравится футбол, кому-то бег или плавание, но наша задача сделать так, чтобы спорт был доступен для каждого ребенка в России», — отметила она.

Чемпионат мира в России завершится 15 июля.