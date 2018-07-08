Ещё
Вице-премьер России по спорту оценила выступление сборной по футболу на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вице-премьер России по спорту оценила выступление сборной по футболу на ЧМ-2018 

Газета.Ru 13 часов назад
Вице-премьер России по спорту Ольга Голодец прокомментировала выступление подопечных Станислава Черчесова на чемпионате мира по футболу, передает Sport24.
"Это была достойная игра, мы гордимся нашей командой. Был показан интересный футбол, это лучший результат в истории российской сборной", — сказала Голодец.
Россия уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти и завершила выступление на турнире.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.
Ранее Дмитрий Медведев поблагодарил национальную команду России за хорошую игру на ЧМ-2018.
Газета.Ru: последние новости
ФИФА собирает доказательства по делу хорватов Виды и Вукоевича СМИ: игрок сборной Хорватии может быть дисквалифицирован за лозунг "Слава Украине" Экс-игрок сборной России выразил уважение Игнашевичу за риск репутацией
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слепаков обратился к футболистам сборной48
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала804
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть22
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России49
Смолов взбесил россиян291
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение