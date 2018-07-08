Вице-премьер России по спорту оценила выступление сборной по футболу на ЧМ-2018

"Это была достойная игра, мы гордимся нашей командой. Был показан интересный футбол, это лучший результат в истории российской сборной", — сказала Голодец.

Россия уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти и завершила выступление на турнире.

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.

"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.