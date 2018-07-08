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Кокорин: спасибо ребятам за этот турнир
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Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

Кокорин: спасибо ребятам за этот турнир 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поблагодарил сборную Россию за выступление на чемпионате мира — 2018. Национальная команда вылетела с турнира, проиграв Хорватии в 1/4 финала (2:2, 3:4 по пенальти).
«Спасибо ребятам за этот турнир. Очередная хорошая игра и голевая передача от Артёма Дзюбы. Ждём вашего возвращения к команде», — написал Кокорин в своём «инстаграме».
Также форвард отреагировал на новость о том, что Александр Самедов завершил карьеру в сборной: «Рад был выходить на поле вместе с тобой». Позже Кокорин добавил: «И с тобой, легенда», опубликовав фотографию с завершившим игровую карьеру Сергеем Игнашевичем. «Брат, а ты там чё?» — обратился Кокорин к 34-летнему голкиперу сборной Владимиру Габулову.
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