Кокорин: спасибо ребятам за этот турнир

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поблагодарил сборную Россию за выступление на чемпионате мира — 2018. Национальная команда вылетела с турнира, проиграв Хорватии в 1/4 финала (2:2, 3:4 по пенальти). «Спасибо ребятам за этот турнир. Очередная хорошая игра и голевая передача от Артёма Дзюбы. Ждём вашего возвращения к команде», — написал Кокорин в своём «инстаграме». Также форвард отреагировал на новость о том, что Александр Самедов завершил карьеру в сборной: «Рад был выходить на поле вместе с тобой». Позже Кокорин добавил: «И с тобой, легенда», опубликовав фотографию с завершившим игровую карьеру Сергеем Игнашевичем . «Брат, а ты там чё?» — обратился Кокорин к 34-летнему голкиперу сборной Владимиру Габулову