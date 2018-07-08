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Кадыров прокомментировал результат матча Россия — Хорватия на ЧМ-2018
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Кадыров прокомментировал результат матча Россия — Хорватия на ЧМ-2018 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал результат матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии, передает ТАСС.
"Сегодня повезло Хорватии… Но мы гордимся сборной России! Ребята доказали, что умеют играть! Устроили миллионам болельщиков настоящий праздник, дошли до четвертьфинала! Впереди будут новые матчи, новые чемпионаты! Футбольный мир жив и будет жить! Спасибо, ребята! Не отчаивайтесь! Мы с вами, с вами вся Россия!", — написал в своем телеграм-канале Кадыров.
Россия уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.
Ранее вице-президент Российского футбольного союза (РФС) рассказал о будущем Станислава Черчесова в сборной России после ЧМ-2018.
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