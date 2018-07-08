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Смолов: не снимаю с себя ответственности за нереализованный пенальти
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Смолов: не снимаю с себя ответственности за нереализованный пенальти 

Чемпионат.com 15 часов назад
Нападающий сборной России Фёдор Смолов прокомментировал поражение от Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти) в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018. Фёдору не удалось переиграть вратаря хорватов Даниэля Субашича, он несильно ударил с 11-метровой отметки в тот угол, куда прыгнул голкипер.
«Хочу поблагодарить всех жителей нашей страны и всех ребят в команде за то, что произошло, за то, что я являюсь частью этой команды. Я искренне счастлив и горжусь нашей страной. К сожалению, неудача с пенальти произошла со мной, и я совершенно не снимаю с себя ответственности за нереализованный пенальти. В моей голове всегда есть слова Майкла Джордана из интервью после завершения карьеры: «Я несколько тысяч раз брался исполнять бросок в ответственный момент и очень много раз не реализовывал». Я благодарен за то, что эта ситуация произошла. Искренне надеюсь, что смогу извлечь из неё выводы и стать сильнее. Самое большое спасибо всем ребятам, персоналу и тренерскому штабу. Я действительно счастлив. Те 50 дней, что мы провели вместе, я никогда не забуду. Для меня это было очень круто», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
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