Северный вестибюль станции метро «Спартак» возобновил работу в обычном режиме

Северный вестибюль станции «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена возобновил работу в обычном режиме, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.

«Северный вестибюль «Спартака» снова работает в обычном режиме», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что южный вестибюль станции метро «Воробьевы горы» также возобновил работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что северный вестибюль станции метро «Спартак» и южный вестибюль станции метро «Воробьевы горы» работают только на вход.

В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что в день и после матча чемпионата мира по футболу 2018 г. Россия-Хорватия возможны изменения режима работы станций, расположенных возле фанфестов: «Университет», «Ломоносовский проспект», «Воробьевы горы», «Спартак» и «Тушинская».

Футболисты сборной России проиграли команде Хорватии в матче четвертьфинала ЧМ-2018 и закончили выступление в турнире. Встреча, проходившая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 2:2 (3:4 по пенальти).