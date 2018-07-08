Стадион «Фишт» побил рекорды по посещаемости и по накалу страстей

Стадион «Фишт» в субботу, 7 июля вместил более 44 тысяч зрителей. Арена побила рекорд и по посещаемости, и по накалу страстей, написал в своем Twitter губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Он отметил, что несмотря на то что российская сборная не вышла в полуфинал ЧМ-2018, она подарила болельщикам незабываемые эмоции и выглядела достойно.

— «Фишт» побил все рекорды — и по посещаемости, и по накалу страстей, и по громкости, с которой болельщики поддерживали наших футболистов. И они не подвели, выложились на 100% и показали красивую игру, — написал Кондратьев.

Он также поблагодарил всех, кто работал на ЧМ-2018.

— Для Сочи это был грандиозный праздник. Спасибо всем, кто создавал и поддерживал в крае эту атмосферу. Спасибо волонтерам, медикам, работникам транспорта, сферы ЖКХ, полиции, экстренным службам. Все прошло на высшем уровне — отметил глава края.

Как ранее сообщал Пятый канал, матчи полуфинала Чемпионата мира по футболу, а также финал состоятся в Москве и Санкт-Петербурге. 10 июля на «Санкт-Петербург Арене» встретятся сборные Бельгии и Франции, а 11 июля на стадионе «Лужники» за выход в финал поборются команды Англии и Хорватии. Чемпион мира определится 15 июля в Москве.