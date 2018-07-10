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Скандальное видео хорватского футболиста оказалось приветом сербским друзьям
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Скандальное видео хорватского футболиста оказалось приветом сербским друзьям 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В Интернете появилось еще одно видео, на котором игрок сборной Хорватии по футболу Домагой Вида выкрикивает лозунг «Слава Украине». К тому же хорватский защитник произносит фразу, которую можно перевести как «Белград, гори!» или «Белград, жги!»
Впрочем, говорить о сознательной провокации преждевременно. Судя по всему футболист записал видеопривет своему другу, владельцу единственного сербского ресторана в Киеве, который как раз называется «Белград». Вида часто бывал в этом заведении, когда выступал за киевское «Динамо». Кроме того, в Интернет ролик выложил не сам хорватский футболист, а украинские пользователи «Твиттера».
Домагой Вида, игрок сборной Хорватии, записал ещё одно видео. Пропагандонам готовят методички…Завтра будет весело… pic.twitter.com/LuaPevyg0A
— Ivan Неумный (@ivan15851695) 9 июля 2018 г.
"Советский спорт" попросил сербскую девушку перевести, что именно говорит Вида, а говорит он на сербском языке.
Он говорит с кем-то по вайберу, видимо. Говорит буквально следующее: «Давай, кафана (сербский — ресторан), я плачу, когда приеду! Слава Украине! Всем привет, „Белград“, гори!» Потом они с Оличем поют сербскую песню, посвящённую кафане, а потом он говорит: «Йован, брат, поцелуй всех!»
Киевский ресторан «Белград» принадлежит сербу и экс-игроку «Динамо» Горану Гавранчичу.
Ранее в Сети появился ролик, на котором Вида после матча с Россией в 1/4 финала выкрикивает «Слава Украине!», а бывший полузащитник хорватской сборной Огнен Вукоевич посвящает победу Украине. В результате ФИФА вынесла Виде предупреждение, а Вукоевич был оштрафован на 15 тысяч швейцарских франков. Вукоевич принес свои извинения, но Хорватский футбольный союз принял решение отправить его домой.
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