Скандальное видео хорватского футболиста оказалось приветом сербским друзьям

В Интернете появилось еще одно видео, на котором игрок сборной Хорватии по футболу Домагой Вида выкрикивает лозунг «Слава Украине». К тому же хорватский защитник произносит фразу, которую можно перевести как «Белград, гори!» или «Белград, жги!»

Впрочем, говорить о сознательной провокации преждевременно. Судя по всему футболист записал видеопривет своему другу, владельцу единственного сербского ресторана в Киеве, который как раз называется «Белград». Вида часто бывал в этом заведении, когда выступал за киевское «Динамо». Кроме того, в Интернет ролик выложил не сам хорватский футболист, а украинские пользователи «Твиттера».

Домагой Вида, игрок сборной Хорватии, записал ещё одно видео. Пропагандонам готовят методички…Завтра будет весело… pic.twitter.com/LuaPevyg0A

— Ivan Неумный (@ivan15851695) 9 июля 2018 г.

"Советский спорт" попросил сербскую девушку перевести, что именно говорит Вида, а говорит он на сербском языке.

Он говорит с кем-то по вайберу, видимо. Говорит буквально следующее: «Давай, кафана (сербский — ресторан), я плачу, когда приеду! Слава Украине! Всем привет, „Белград“, гори!» Потом они с Оличем поют сербскую песню, посвящённую кафане, а потом он говорит: «Йован, брат, поцелуй всех!»

Киевский ресторан «Белград» принадлежит сербу и экс-игроку «Динамо» Горану Гавранчичу