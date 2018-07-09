Ещё
Кондратьев: ФИФА дала высокую оценку организации матчей ЧМ-2018 в Сочи
Далее:
Читайте также:
Ещё
Российских футболистов обвинили в допинге
Российских футболистов обвинили в допинге

Кондратьев: ФИФА дала высокую оценку организации матчей ЧМ-2018 в Сочи 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Новая Кубань
КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Сочи получил высокую оценку от представителей Международной федерации футбола (ФИФА) и оргкомитета «Россия-2018» за организацию и проведение матчей чемпионата мира. Об этом рассказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, слова которого приводит пресс-служба администрации региона.
В Сочи прошли шесть матчей турнира, последний состоялся 7 июля — сборная России в серии пенальти уступила команде Хорватии в матче 1/4 финала.
"Каждый с честью выполнил свою функцию, — отметил глава региона. — Вся региональная команда — от волонтеров до руководителей проектов — сработала на высокий балл на чемпионате мира и добилась результатов, которыми гордится вся Россия".
Кондратьев обратил внимание на высокие оценки проведения матчей со стороны болельщиков, которые посетили Сочи. «Гости олимпийской столицы отметили атмосферу гостеприимства, быстрое прохождение на стадион, организацию фан-зоны для болельщиков. Также высокую оценку город получил и от представителей ФИФА и оргкомитета», — подчеркнул руководитель региона.
Генеральный координатор ФИФА в Сочи Джо Риццело также отметил превосходную оценку гостей курорта. "Здесь прошли достойные матчи, вы показали всему миру, что в Сочи все объекты подготовлены к проведению мероприятия наилучшим образом", — сказал Риццело.
Вице-губернатор Николай Долуда отметил, что за время проведения турнира не было зафиксировано ни одного сбоя в работе систем оборудования на стадионе.
ТАСС: последние новости
Футболисты Миранчуки получили недельный отпуск после возвращения из сборной России Генсек ФИФА Самура поблагодарила московских волонтеров за помощь в организации ЧМ-2018 Хорватский футбольный союз отстранил члена делегации сборной Вукоевича от ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали79
Российских футболистов обвинили в использовании аммиака22
После матча с Россией хорваты обратились в больницу70
«Челси» назвал сумму трансфера за Головина31
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине528
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение