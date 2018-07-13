Около 265 тыс. болельщиков посетили матчи ЧМ-2018 на стадионе «Фишт» в Сочи

КРАСНОДАР, 13 июля. / ТАСС /. Около 265 тыс. зрителей помотрели матчи чемпионата мира по футболу на стадионе «Фишт» в Сочи, четверть из них — иностранцы. Об этом сообщил в пятницу журналистам замгубернатора Николай Долуда, отвечавший за проведение турнира от администрации края.

"За этот период стадион «Фишт» посетили более 265 тыс. болельщиков, из них порядка 65 тыс. — иностранных болельщиков. Никакой абсолютно агрессии ни с одной стороны за шесть игр не было зафиксировано", — сказал Долуда.

Он отметил, что посетить матчи также смогли казаки, охранявшие порядок на улицах Сочи в дни чемпионата, около 70 человек в свои выходные дни смогли сходить на игры.

По словам Долуды, фан-зону в Сочи посетили порядка 495 тыс. человек, из них около 85 тыс. — иностранные болельщики. Однако это не итоговая цифра, так как площадка продолжает работать.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля, несколько матчей проводились на стадионе «Фишт» в Сочи.