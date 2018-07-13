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Около 265 тыс. болельщиков посетили матчи ЧМ-2018 на стадионе «Фишт» в Сочи
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Около 265 тыс. болельщиков посетили матчи ЧМ-2018 на стадионе «Фишт» в Сочи 

ТАСС 7 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Около 265 тыс. зрителей помотрели матчи чемпионата мира по футболу на стадионе «Фишт» в Сочи, четверть из них — иностранцы. Об этом сообщил в пятницу журналистам замгубернатора Николай Долуда, отвечавший за проведение турнира от администрации края.
"За этот период стадион «Фишт» посетили более 265 тыс. болельщиков, из них порядка 65 тыс. — иностранных болельщиков. Никакой абсолютно агрессии ни с одной стороны за шесть игр не было зафиксировано", — сказал Долуда.
Он отметил, что посетить матчи также смогли казаки, охранявшие порядок на улицах Сочи в дни чемпионата, около 70 человек в свои выходные дни смогли сходить на игры.
По словам Долуды, фан-зону в Сочи посетили порядка 495 тыс. человек, из них около 85 тыс. — иностранные болельщики. Однако это не итоговая цифра, так как площадка продолжает работать.
Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля, несколько матчей проводились на стадионе «Фишт» в Сочи.
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