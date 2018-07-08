«Чебурашка, медведь и кокошники»: как поддерживали болельщики Российскую сборную

Матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу, проходивший на стадионе «Фишт» в Сочи собрал самых разнообразных болельщиков. Кто‐то поддерживал российскую сборную в костюме чебурашки, а кто‐то в образе белого медведя. О том, как футбольные фанаты «болели» за Россию — в материале «360».

Интересные костюмы, флаги и одежда с символикой России являются далеко не всем. с чем пришли болельщики на сочинский стадион «Фишт» в субботу, 7 июля. Например, мужчину в костюме чебурашки отметили многие футбольные фанаты.

Но не только «чебурашка» вызвал пристальное внимание. Также на стадионе можно было наблюдать и человека с головой белого медведя, который тоже болел за сборную России.

Поддерживали национальную сборную не только болельщики, влюбленные в спорт, но и влюбленные друг в друга.

И, конечно же, не остались без внимания фанаты футбола в кокошниках.

Флаги России болельщики носили не только в руках, но и рисовали их на лице.

Но не только в Сочи болельщики активно поддерживали нашу сборную. Улицы Москвы также заполонили футбольные болельщики.

Но не все футбольные болельщики смотрели матч со стадионов или специально оборудованных фан-зон. Многие наслаждались волнительной игрой из дома, находясь перед экранами телевизоров. Но и они делились своими эмоциями от происходящего в социальных сетях.

Сборная Хорватии победила национальную команду России на сочинском стадионе «Фишт». Теперь она выступит в полуфинальном матче чемпионата мира против команды Англии. Счет по пенальти ‐ 4:3.