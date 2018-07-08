«Тоттенхэм» имеет самое большое представительство футболистов в полуфиналах ЧМ-2018

Меньше футболистов будут представлять английские "Манчестер Юнайтед" и «Манчестер Сити» (обе команды — по семь игроков), а также английские «Челси» (шесть футболистов), «Ливерпуль», испанскую «Барселону», «Монако» и французский ПСЖ (все — по четыре игрока).

Всего в полуфинале чемпионата мира будут представлены игроки из 45 клубов (13 стран). Наибольшее представительство имеет Англия — 11 команд и 39 футболистов. Затем идут Германия (девять клубов и девять игроков), Испания (пять клубов и 12 футболистов), Италия (пять клубов и семь игроков), Франция (четыре клуба и 12 футболистов), Бельгия, Хорватия, Китай (все — по две команды и по два игрока), а также Украина, Россия, Турция, Австрия и Шотландия (все — по одной команде и одному футболисту). Россию на турнире остается представлять только хорватский защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука.

Полуфинальные игры чемпионата мира между сборными Франции и Бельгии, а также командами Англии и Хорватии пройдут 10 и 11 июля в Санкт-Петербурге и Москве соответственно. 14 июля на арене «Санкт-Петербург» состоится матч за третье место. Финал пройдет на столичном стадионе «Лужники» 15 июля.