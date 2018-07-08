Далич: сборная России прыгнула выше головы на домашнем ЧМ

СОЧИ, 8 июля. / ТАСС /. Сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу удалось прыгнуть выше головы. Такое мнение на пресс-конференции после четвертьфинальной встречи высказал главный тренер сборной Хорватии Златко Далич

Сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу и завершила выступление на турнире. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 2:2. В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты — 4:3.

"Хочу поздравить Станислава Черчесова и всю сборную с таким результатом. У них есть своя игра, свой стиль. Перед своими болельщиками они прыгнули выше головы. Это команда самого высокого уровня качества, не каждому удается дойти до четвертьфинала на чемпионате мира", — сказал Далич.

"Сборная России очень много бегала на этом турнире, они постоянно бились, играли консолидированно. Отмечу форварда Артема Дзюбу, который всегда помогает полузащитникам, Алана Дзагоева , который вышел на замену сегодня. Александр Головин — очень хороший и быстрый игрок. И, конечно, Сергей Игнашевич , ему скоро 39 лет, а он организует всю оборону", — добавил Далич.

В полуфинале сборная Хорватии сыграет с командой Англии, игра пройдет 11 июля в Москве на стадионе «Лужники» (21:00 мск).