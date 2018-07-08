«Там „Реал“ и „Барса“, у нас — „Зенит“!» Петербург гуляет и после вылета сборной

Футбол идет домой

«Спасибо, мужики!» Наши парни проиграли хорватам по пенальти, но бились как львы

Это может показаться странным, но входы на Конюшенную площадь были затруднены, когда до матча сборной России оставалось чуть больше четырех часов. И не из-за приезжих шведов и англичан, которые не попали на «Самара Арену» — в Петербурге остались какие-то десятки и тех, и других. Это петербуржцы заранее двинулись в центр города поболеть за хозяев чемпионата мира. Тем более, что вечер в городе выдался наконец-то теплым. Весь возможный дождь, который мог отпугнуть зрителей, прошел еще днем.

Правда, все, кто пришли с российскими флагами и другой атрибутике сборной России, использовали первый матч дня просто для просмотра. И чтобы заранее занять место поближе к сцене. Первые ряды даже позволили себе присесть на асфальт. В таком положении можно было легко уснуть, если вспоминать, как складывался первый тайм.

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Кому точно нельзя было останавливаться — волонтерам, раздающим пятеры. Кажется, громче всего болельщики реагировали не на голы, а когда на экране пропала трансляция матча. Шведская группа распевалась в отдельные моменты, но потом совсем потерялась. После гола Магуайра проснулись англичане, которые выдали себя взлетевшими в воздух стаканами с пивом. Когда счет стал 2:0, праздник британских гостей уже не заканчивался. Там было и «Football is coming home», и «God Save the Queen» (гимн страны, а не песня Sex Pistols). Теперь эти англичане наверняка присоединятся к остальным в Москве на свой полуфинал, но могут вернуться в Петербург к матчу за третье место.

Забивака вместо Ахилла

Развлечений на оставшиеся до игры сборной России два часа было достаточно. Народ ходил за шавермой (да, ее продают в фан-зоне), пивом, другими вкусностями и проводил время на спонсорских площадках. Выступала рок-группа, которая символично завершила свою музыкальную программу композицией «Все или ничего». Только когда музыканты просили подпевать этот куплет, народ среагировал не очень активно. В отличие от главной песни лета про Станислава Черчесова . Хотя во время матча кадры с главным тренером сборной России встречали более бурно.

Не обошлось без предсказаний животного. Вообще в Петербурге за это отвечает кот Ахилл. Но в двух последних матчах он ошибся с прогнозами (не угадал с победами Нигерии над Аргентиной и Швейцарии над Швецией) и на Конюшенной площади был в качестве гостя. Перед игрой сборной России на сцену выпустили волка — как живое воплощение талисмана Забиваки. Он без вопросов спрогнозировал победу хозяев турнира.

Гулять всю ночь

Те, кто ходил смотреть прошлые матчи сборной России в фан-зону, признавались: такого скопления народа раньше не было. Хотя это точно не первая история, когда из-за переполнения Конюшенную площадь приходилось закрывать, а поток, не попавший внутрь, отправляли болеть на Васильевский остров и к спорткомплексу «Юбилейный», где были дополнительные площадки.

В фан-зоне старались не отставать от тех, кто болел за сборную на «Фиште»: и когда заряжали «Россия!», и когда копировали тот самый исландский клич.

Иногда казалось, что как бы ни старались петербуржцы кричать — звуки трансляции их приглушают. Зато когда забил Черышев, радость 15 тысяч болельщиков (в максимальной посещаемости сомневаться не приходится) звучала намного громче. И почти так же было при каждом повторе шикарного удара Дениса в девятку. Только после одного из них фан-зона в ужасе замолкла: это потому что Крамарич сравнял счет.

После спокойного во всех смыслах второго тайма — пусть часто и аплодировали хорватам за упущенные моменты — ведущие принялись за лозунги.

— Да, у них игроки выступают в «Реале» , «Барселоне», «Ювентусе», «Интере», — говорил один из них. — А у нас есть из «Зенита» ! Но забудем о клубных принадлежностях.

Только после гола Виды Конюшенная начала именно болеть полным составом. И когда Марио Фернандес нанес тот самый удар, сравнявший счет, в центре Петербурга можно было оглохнуть уж точно на пару минут. Потом были дружные скандирования имени Акинфеева, ругательства в адрес Смолова и посвистывание при ударах хорватов. Когда Ракитич завершил серию пенальти точным ударом, фан-зона одномоментно затихла.

— Мы готовы гулять всю ночь, — говорили ведущие до начала дополнительного времени. И именно этим занялись гости после завершения матча. На Невском проспекте ночью снова было шумно, пусть сборная и проиграла. Но гордиться им никто не мешал.