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Волошин: России повезло, это — лучший чемпионат в истории футбола
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Волошин: России повезло, это — лучший чемпионат в истории футбола 

Украина.ру 15 часов назад
Фото: Украина.ру
Своими впечатлениями об игре российской сборной и о самом матче с журналистами издания Ukraina.ru поделился известный украинский политолог-международник Олег Волошин.
«Так звезды сошлись, что по организации, по качеству игры, по интриге, по сенсационности это один из лучших чемпионатов — на моей памяти, это точно лучший чемпионат, я лучше не видел. Ну — вот так России повезло, что на ее территории проходит чемпионат, который войдет в историю футбола как один из самых ярких, самых отчаянных, где до последнего борются, до последней секунды, где вылетают великие сборные, где побеждают вроде как играющие обычно вторым номером…
Это все понятно, только остается сказать: я жду, что сборная Украины так (как команда России — Ред.) уступит в четвертьфинале чемпионата мира…»
Отвечая на вопрос, кому симпатизирует из оставшихся команд, Волошин сказал:
«Хочется, чтобы кто-то новый был (чемпионом — Ред.). И я, и супруга — искренне болеем за команду Бельгии, считаем, что она заслуживает чемпионства — реально великое золотое поколение, или сейчас, или никогда. У них есть все шансы. Франция, конечно, очень сложный соперник, но очень хочется, чтобы победила Бельгия.
Этот чемпионат показывает, что все по силам — японцы могут победить Бельгию, Корея может победить Германию… В этом смысле, если Бельгия через несколько дней победит Францию, а потом победит в финале, это точно лучше, чем если победит Франция, которая уже была чемпионом, или Бразилия, которая была чемпионом пять раз.
Футбол тем и прекрасен, что непредсказуем, тем, что не самые богатые, не самые титулованные всегда побеждают».
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