Шмейхель прокомментировал ошибки Смолова и Фернандеса в серии пенальти с Хорватией 

Чемпион Европы по футболу и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель высказал мнение об ошибках, допущенных футболистами сборной России в серии пенальти с национальной командой Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Марио Фернандесу остаётся посочувствовать. Он провёл блестящий матч, дал многое команде. Но пенальти он пробил ужасно. Бить мимо ворот никак нельзя было. Что касается Фёдора Смолова, то сложно критиковать человека, который так выложился, внёс свой вклад. Но если ты идёшь бить первым, то обязан забивать. Ты должен убедить всех в своей силе. По крайней мере нужно было максимально напугать вратаря», — заявил Шмейхель в эфире RT.
В серии послематчевых пенальти с Хорватией Фёдор Смолов не сумел переиграть Даниэля Субашича, а Феранадес — попасть в створ ворот, при этом свои удары реализовали Алан Дзагоев, Сергей Игнашевич и Далер Кузяев.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил решение предоставить Смолову право первого удара в серии пенальти с Хорватией.