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Погребняк: видимо, Смолов хотел запомниться, а получилось как-то некрасиво
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Погребняк: видимо, Смолов хотел запомниться, а получилось как-то некрасиво 

Чемпионат.com 15 часов назад
Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк прокомментировал поражение россиян от команды Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти) в матче 1/4 финала ЧМ-2018. «Эмоция двоякие. С одной стороны, можно сказать, что перевыполнили задачу. Дошли туда, где нас не ждали. А с другой стороны, чувство обиды осталось. На 114-й минуте отыграться, проиграть в пенальти. Причём некоторые люди очень несобранно подошли к этим ударам. А в целом гордимся сборной, они молодцы. Нет претензий никаких. Просто обидно, ведь можно было рассчитывать на большее, хотя этого никто не ждал.
Смолов подходил к чемпионату мира в роли лидера сборной и первым нападающим. Все ждали голов и трансфера в Европу. Но футбол — непредсказуемый вид спорта. Всё поменялось за пять минут. Не думаю, что перегорел. Ему нужен был гол, чтобы почувствовать свои силы, не пошла игра. Но, выходя на замену, он делал своё дело и помогал сборной. Почему он ударил черпачком в серии пенальти? Если бы забил, никто бы слова не сказал. Видимо, хотел как лучше, запомниться. А получилось как-то некрасиво», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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