Чорлука: если бы Россия вышла в полуфинал, это было бы заслуженно

Защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука прокомментировал победу команды над россиянами (2:2, 4:3 по пенальти) в матче 1/4 финала ЧМ-2018.

«Счастлив, что мы выиграли, но Самедов — мой хороший друг, как и Миранчуки. Они бились, отлично играли. Мы будем играть в полуфинале вместо них. К сожалению, только одна команда могла пройти дальше.

Игра была ожидаемая. Мы контролировали мяч. Они стали играть в дополнительное время лучше нас, забили гол. Последние минуты были шансом для России победить.

У Субашича просто свело икру, там не травма. На пенальти он был готов. Я не изучал пенальти, может, Субашич изучал. Смолов хотел бить хитро. Иногда получается, иногда нет. Для меня Фёдор — топ-игрок. Не надо говорить о его ошибках сейчас. Головин выделяется. Будет играть в топ-команде.

Товарищеские матчи не такие по ощущению, как официальные. Я знаю сборную Россию и их качества. Страна в них не верила, но они доказали, что они — команда с яйцами. Если бы они вышли в полуфинал, это было бы заслуженно.