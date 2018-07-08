Ещё
Чорлука: если бы Россия вышла в полуфинал, это было бы заслуженно
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чорлука: если бы Россия вышла в полуфинал, это было бы заслуженно 

Чемпионат.com 15 часов назад
Защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука прокомментировал победу команды над россиянами (2:2, 4:3 по пенальти) в матче 1/4 финала ЧМ-2018.
«Счастлив, что мы выиграли, но Самедов — мой хороший друг, как и Миранчуки. Они бились, отлично играли. Мы будем играть в полуфинале вместо них. К сожалению, только одна команда могла пройти дальше.
Игра была ожидаемая. Мы контролировали мяч. Они стали играть в дополнительное время лучше нас, забили гол. Последние минуты были шансом для России победить.
У Субашича просто свело икру, там не травма. На пенальти он был готов. Я не изучал пенальти, может, Субашич изучал. Смолов хотел бить хитро. Иногда получается, иногда нет. Для меня Фёдор — топ-игрок. Не надо говорить о его ошибках сейчас. Головин выделяется. Будет играть в топ-команде.
Товарищеские матчи не такие по ощущению, как официальные. Я знаю сборную Россию и их качества. Страна в них не верила, но они доказали, что они — команда с яйцами. Если бы они вышли в полуфинал, это было бы заслуженно.
Англия — большая команда, отлично играет. Нам надо настраиваться. Физически и психологически будет непросто, но у нас отличная команда. Может, снова будут овертаймы», — передаёт слова Чорлуки корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Чемпионат.com: последние новости
Россия – Хорватия, 7 июля. Фёдор Смолов – одно из главных разочарований ЧМ Вида: футбол — вне политики, я с уважением отношусь к русскому народу Кокорин: спасибо ребятам за этот турнир
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слепаков обратился к футболистам сборной56
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала822
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть23
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России51
Смолов взбесил россиян292
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение