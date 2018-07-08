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Хорватские футболисты в видеообращении посвятили Украине победу в матче с Россией
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Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

Хорватские футболисты в видеообращении посвятили Украине победу в матче с Россией 

Rambler News Service 53 минуты назад
Фото: Кубанские Новости
В сети появилось видеозапись, на которой хорватский футболист Домагой Вида говорит «Слава Украине», а Огнен Вукоевич заявляет, что победа в матче со сборной Россией была «за „Динамо“ и Украину». Видео было опубликовано на странице Вукоевича, затем удалено, а также в YouTube-канале «Football UA».
Позднее Вида заявил, что это шутка.
«Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского «Динамо», ничего другого я в виду не имел. Я не хочу мешать футбол и политику», — приводит слова футболиста «Газета.ru».
В пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА) «РИА Новости» заявили, что «собирают потенциальные доказательства в отношении инцидента», а также изучают информацию и комментариев пока не дают.
Сборная России по футболу проиграла Хорватии по серии послематчевых пенальти (3:4) и выбыла с чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Сочи.
В полуфинале Хорватия встретится с Англией в среду, 11 июля, на стадионе «Лужники»
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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