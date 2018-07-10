Хорватский футболист снова попал на видео со «Славой Украине»

Блогер Данило Яковлев опубликовал в Facebook видео, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида снова говорит «Слава Украине».

На видео футболист говорит на хорватском, а рядом с ним сидит член тренерского штаба сборной Ивица Олич. Вида кричит «Слава Украине!», а также «"Белград" рулит!». Защитник имеет в виду кафе в Киеве.

После победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира Вида в компании бывшего одноклубника по киевскому «Динамо» Огнена Вукоевича появился на ролике, где также произнес «Слава Украине!». Позже хорват пояснил, что это является шуткой. ФИФА вынесла Виде предупреждение, а его слова были расценены как проявление неспортивного поведения.

Сборная Хорватии сыграет в полуфинале против сборной Англии. Матч пройдет 11 июля и начнется в 21:00 по московскому времени.