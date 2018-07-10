Ещё
Хорватский футболист снова попал на видео со «Славой Украине»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хорватский футболист снова попал на видео со «Славой Украине» 

Lenta.ru 13 часов назад
Фото: Lenta.ru
Блогер Данило Яковлев опубликовал в Facebook видео, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида снова говорит «Слава Украине».
На видео футболист говорит на хорватском, а рядом с ним сидит член тренерского штаба сборной Ивица Олич. Вида кричит «Слава Украине!», а также «"Белград" рулит!». Защитник имеет в виду кафе в Киеве.
После победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира Вида в компании бывшего одноклубника по киевскому «Динамо» Огнена Вукоевича появился на ролике, где также произнес «Слава Украине!». Позже хорват пояснил, что это является шуткой. ФИФА вынесла Виде предупреждение, а его слова были расценены как проявление неспортивного поведения.
Сборная Хорватии сыграет в полуфинале против сборной Англии. Матч пройдет 11 июля и начнется в 21:00 по московскому времени.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым8
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России15
Песков прокомментировал выходку Виды33
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео770
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки11
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение