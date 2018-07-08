Сергей Балахнин: Шансы уехать за рубеж есть разве что у Головина и Фернандеса

— Мне понравилась игра нашей сборной. Особенно морально-волевые качества, проявленные в дополнительное время, хоть и по ходу игры мы не были хуже хорватов. Конечно, очень сложно комментировать пенальти: где-то хорошо сыграл вратарь, где-то плохо пробил игрок. Но я бы не стал акцентировать на этом внимание. Это, как правильно говорят, лотерея, где нам не повезло.

Борис Игнатьев : По ходу всего ЧМ-2018 сборная России испытывала проблемы в атаке

«Газета.Ru». Кого можно назвать лучшим игроком в составе сборной России на ЧМ-2018? Я бы назвал целую группу игроков. Это, безусловно, тот же Дзюба, Головин, Фернандес и Черышев. Они действительно себя показали наилучшим образом. Справедливо говоря, уехать за рубеж нашим игрокам будет сложно. Разве что шансы есть у Головина и Фернандеса, — передает слова Балахнина

Добавим, что хорваты 11 июля в Москве сыграют в полуфинале чемпионата мира с командой Англии.