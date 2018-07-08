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Сергей Балахнин: Шансы уехать за рубеж есть разве что у Головина и Фернандеса
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Сергей Балахнин: Шансы уехать за рубеж есть разве что у Головина и Фернандеса 

Советский спорт 1 час назад
— Мне понравилась игра нашей сборной. Особенно морально-волевые качества, проявленные в дополнительное время, хоть и по ходу игры мы не были хуже хорватов. Конечно, очень сложно комментировать пенальти: где-то хорошо сыграл вратарь, где-то плохо пробил игрок. Но я бы не стал акцентировать на этом внимание. Это, как правильно говорят, лотерея, где нам не повезло.
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Кого можно назвать лучшим игроком в составе сборной России на ЧМ-2018? Я бы назвал целую группу игроков. Это, безусловно, тот же Дзюба, Головин, Фернандес и Черышев. Они действительно себя показали наилучшим образом. Справедливо говоря, уехать за рубеж нашим игрокам будет сложно. Разве что шансы есть у Головина и Фернандеса, — передает слова Балахнина «Газета.Ru».
Добавим, что хорваты 11 июля в Москве сыграют в полуфинале чемпионата мира с командой Англии.
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