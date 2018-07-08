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Ведран Чорлука: Жаль ребят, с кем играю в РФПЛ. Матч был тяжелый
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Ведран Чорлука: Жаль ребят, с кем играю в РФПЛ. Матч был тяжелый 

Советский спорт 15 часов назад
— Игра была очень тяжелая, знали, что так будет. Конечно мне очень жаль ребят из «Локо» и премьер-лиги. Знаю, что случившееся для них — шок.
Сборная России играла отлично, тоже могла выйти в полуфинал. Повторюсь, мне очень жаль парней.
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