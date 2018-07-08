Ведран Чорлука: Жаль ребят, с кем играю в РФПЛ. Матч был тяжелый

— Игра была очень тяжелая, знали, что так будет. Конечно мне очень жаль ребят из «Локо» и премьер-лиги. Знаю, что случившееся для них — шок.

Сборная России играла отлично, тоже могла выйти в полуфинал. Повторюсь, мне очень жаль парней.