Светлана Кузнецова: «Это было очень больно… всем…»

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поблагодарила сборную России по футболу за выступление на чемпионате мира-2018. Россияне дошли до четвертьфинала, где уступили Хорватии (2:2, пенальти — 3:4).

"Это очень больно… всем… Но! Ребята! Вы красавцы! Будете еще сильнее", — написала Кузнецова в Инстаграме.

Это очень больно.. всем.. Но! Ребята! Вы красавцы! Будете ещё сильнее ♥️

Публикация от Svetlana Kuznetsova/ Кузнецова (@svetlanak27) 7 Июл 2018 в 3:24 PDT Россия — Хорватия

Сборная России на чемпионате мира по футболу