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Светлана Кузнецова: «Это было очень больно… всем…»
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Светлана Кузнецова: «Это было очень больно… всем…» 

Спорт-Экспресс 15 часов назад
Российская теннисистка Светлана Кузнецова поблагодарила сборную России по футболу за выступление на чемпионате мира-2018. Россияне дошли до четвертьфинала, где уступили Хорватии (2:2, пенальти — 3:4).
"Это очень больно… всем… Но! Ребята! Вы красавцы! Будете еще сильнее", — написала Кузнецова в Инстаграме.
Это очень больно.. всем.. Но! Ребята! Вы красавцы! Будете ещё сильнее ♥️
Публикация от Svetlana Kuznetsova/ Кузнецова (@svetlanak27) 7 Июл 2018 в 3:24 PDT  Россия — Хорватия
Сборная России на чемпионате мира по футболу
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