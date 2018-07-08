Светлана Кузнецова: «Это было очень больно… всем…» 

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поблагодарила сборную России по футболу за выступление на чемпионате мира-2018. Россияне дошли до четвертьфинала, где уступили Хорватии (2:2, пенальти — 3:4).
"Это очень больно… всем… Но! Ребята! Вы красавцы! Будете еще сильнее", — написала Кузнецова в Инстаграме.
Это очень больно.. всем.. Но! Ребята! Вы красавцы! Будете ещё сильнее ♥️
Публикация от Svetlana Kuznetsova/ Кузнецова (@svetlanak27) 7 Июл 2018 в 3:24 PDT Россия — Хорватия
Сборная России на чемпионате мира по футболу