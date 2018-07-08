Александр Самедов решил завершить карьеру в сборной России

Полузащитник сборной России и московского "Спартака" Александр Самедов сделал заявление по поводу его дальнейших выступлений в команде Станислава Черчесова . Футболист решил завершить карьеру в национальной команде и сосредоточиться на клубном уровне.

"Это был мой последний матч за сборную", — цитирует Самедова РИА Новости . При этом Александр не объяснил причины завершения карьеры в национальной команде.

Напомним, что 7 июля российская сборная по пенальти уступила хорватам в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в России.