Александр Самедов решил завершить карьеру в сборной России 

Полузащитник сборной России и московского "Спартака" Александр Самедов сделал заявление по поводу его дальнейших выступлений в команде Станислава Черчесова. Футболист решил завершить карьеру в национальной команде и сосредоточиться на клубном уровне.
"Это был мой последний матч за сборную", — цитирует Самедова РИА Новости. При этом Александр не объяснил причины завершения карьеры в национальной команде.
Напомним, что 7 июля российская сборная по пенальти уступила хорватам в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в России.