Кутепов: видимо, на большее мы пока не готовы

Защитник сборной России Илья Кутепов прокомментировал поражение от Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти) в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018.

«Путь был хороший, можно было запрыгнуть ещё выше. Сложилось так, как сложилось, видимо, на большее не готовы пока. Думаю, через два-четыре года посмотрим, на что способны — сейчас говорить тяжело.

Я — открытие ЧМ? Это комплимент, но играл не я один, а команда. Не надо выделять кого-то конкретного. Все старались и бились, все были командой. Почему так долго выходили из раздевалки? Ничего особенного там не происходило, ждали Кудряшова, которого отправили на допинг-тест.

Футбольный бум, думаю, в стране уже начался. До меня доходит информация, что в футбольные школы уже выстраиваются очереди. Думаю, это хороший знак, если подрастающее поколение будет стремиться в футбол.