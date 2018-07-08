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Кутепов: видимо, на большее мы пока не готовы
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Кутепов: видимо, на большее мы пока не готовы 

Чемпионат.com 15 часов назад
Защитник сборной России Илья Кутепов прокомментировал поражение от Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти) в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018.
«Путь был хороший, можно было запрыгнуть ещё выше. Сложилось так, как сложилось, видимо, на большее не готовы пока. Думаю, через два-четыре года посмотрим, на что способны — сейчас говорить тяжело.
Я — открытие ЧМ? Это комплимент, но играл не я один, а команда. Не надо выделять кого-то конкретного. Все старались и бились, все были командой. Почему так долго выходили из раздевалки? Ничего особенного там не происходило, ждали Кудряшова, которого отправили на допинг-тест.
Футбольный бум, думаю, в стране уже начался. До меня доходит информация, что в футбольные школы уже выстраиваются очереди. Думаю, это хороший знак, если подрастающее поколение будет стремиться в футбол.
Из четырёх оставшихся команд, думаю, турнир выиграет сборная Франции», — передаёт слова Кутепова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
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