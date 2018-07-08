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До рекорда ЧМ-1986 России не хватило одного гола
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До рекорда ЧМ-1986 России не хватило одного гола 

Спорт-Экспресс 15 часов назад
На чемпионате мира-2018 футболисты сборной России забили 11 мячей, что на один меньше, чем на самом результативном для отечественных команд турнире 1986 года. Тогда сборная СССР под руководством Валерия Лобановского в четырех встречах поразила ворота соперников 12 раз. Самым неудачным для нашей атаки был ЧМ-2014. В Бразилии сборная России забила всего два мяча. (Кирилл БУРДАКОВ)
Сколько сборные СССР/России забивали на ЧМ  Страна
Матчи
Авторы голов
Мексика
Беланов-4, Алейников, Блохин, Заваров, Рац, Родионов, Яковенко, Яремчук, автогол
Россия
Черышев-4, Дзюба-3, Газинский, Головин, Мариу Фернандес, автогол
Англия
Поркуян-4, Малофеев-3, Численко-2, Банишевский
В. Иванов-4, Понедельник-2, Численко-2, Мамыкин
Саленко-6, Радченко
Испания
Балтача, Баль, Блохин, Гаврилов, Оганесян, Чивадзе, Шенгелия
Мексика
Бышовец-4, Асатиани, Хмельницкий
Швеция
Ильин-2, А. Иванов, В. Иванов, Симонян
Италия
Добровольский, Заваров, Зыгмантович, Протасов
Корея/Япония
Бесчастных, Карпин, Сычев, Титов
Бразилия
Кержаков, Кокорин
Россия — Хорватия
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