До рекорда ЧМ-1986 России не хватило одного гола

На чемпионате мира-2018 футболисты сборной России забили 11 мячей, что на один меньше, чем на самом результативном для отечественных команд турнире 1986 года. Тогда сборная СССР под руководством Валерия Лобановского в четырех встречах поразила ворота соперников 12 раз. Самым неудачным для нашей атаки был ЧМ-2014. В Бразилии сборная России забила всего два мяча. ( Кирилл БУРДАКОВ Сколько сборные СССР/России забивали на ЧМ Страна Матчи Авторы голов Мексика Беланов-4, Алейников, Блохин, Заваров, Рац, Родионов, Яковенко, Яремчук, автогол Россия Черышев-4, Дзюба-3, Газинский, Головин, Мариу Фернандес , автогол Англия Поркуян-4, Малофеев-3, Численко-2, Банишевский В. Иванов-4, Понедельник-2, Численко-2, Мамыкин Саленко-6, Радченко Испания Балтача, Баль, Блохин, Гаврилов, Оганесян, Чивадзе, Шенгелия Мексика Бышовец-4, Асатиани, Хмельницкий Швеция Ильин-2, А. Иванов, В. Иванов, Симонян Италия Добровольский, Заваров, Зыгмантович, Протасов Корея/Япония Бесчастных, Карпин, Сычев, Титов Бразилия Кержаков, Кокорин Россия — Хорватия Сборная России на чемпионате мира по футболу