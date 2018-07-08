Барац: Игнашевич — человек со стержнем, волей, недвижимостью и хорошей машиной

ЧЕРЧЕСОВ НЕ НРАВИТСЯ ВНЕШНЕ, НО ДЕЛАЕТ БОЛЬШОЕ ДЕЛО»

— Ваши эмоции после матча уже улеглись?

— Всем огромное спасибо и низкий поклон. Несмотря на то, что мне не нравится форма общения Станислава Черчесова, оказалось, что так бывает — человек не нравится тебе внешне, но он берет и делает какое–то большое дело. Черчесов сделал большое дело, вернувшись после матча и Испанией к игре в два центральных защитника. В результате Россия показывала вполне интересную игру в контратаках. Это был мужественный поступок с его стороны. Думаю, если бы играли так, как с испанцами, мы бы проиграли в основное время.

Во втором тайме создалось впечатление, что наши игроки подсели физически. Поэтому тот камбэк, который мы увидели, когда игроки смогли перебороть себя и найти внутренние силы и забегать, дорогого стоит. Такое возможно только если у команды есть дух. Значит, у этой команды в раздевалке все в порядке.

И Дзюба, конечно, большой молодец, настоящий заводила. Было видно, как футболисты бьются друг за друга. Это самое важное, потому в этот момент ты чувствуешь команду, как единое целое, как настоящую семью. Трибуны гнали команду вперед, Черчесов заводил футболистов — по эмоциям к нашим футболистам вообще никаких претензий. Поэтому очень обидно так проиграть.

Единственный момент, который мне не понравился, наверное, обсуждать не стоит, потому что он и сам понимает, что в него полетят камни, и ему будет тяжело психологически.

— То есть про Смолова мне не спрашивать?

— Да. В жизни футболиста может случиться все. Сложнее всего совладать со своей психикой. Он очень одаренный и талантливый игрок, который просто чаще, чем нужно, ходил на всякие мероприятия вроде реклам и телепередач. Его много хвалили. И мы, и вы, журналисты, должны это понимать. Понятно, что вы делаете свою работу, но понятно и то, что для человека это тяжелая ноша.

К сожалению, когда Головин отдавал ему в контратаке мяч, он его не принял. Почему вдруг? А в следующем эпизоде у своих ворот, когда забивал Вида, он не сориентировался. Наверное, посчитал, что Акинфеев берет мяч. По моему мнению, что это даже не отсутствие концентрации, просто он еще не включился в эту игру. А включился он только тогда, как впервые не обозначил борьбу и пошел в подкат.

Выход Смолова — единственная ошибка Черчесова. Было видно, что Дзюба «наелся», но даже «наевшийся» Дзюба, несмотря на то, что Смолов одареннее и арсенал его действий шире, значит для команды больше, чем Федор. Значит, Смолову не хватает каких–то психологических качеств. А для спортсмена это очень важно — уметь проявить себя максимально хорошо в самое нужное время.

Вот вы про Смолова не спрашивали, а я все равно ответил.

«ПОСТАВИЛ НА ФРАНЦИЮ, НО БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ БЕЛЬГИЯ»

— Как вам действия сборной России в целом?

— Команда очень старалась, но создалось впечатление, что пик спортивной формы футболисты уже прошли. Поэтому выполнить тот объем работы, который удавалось в предыдущих матчах, уже не получилось. Если говорить по персоналиям, Головин, например, сегодня очень много пахал, но был бледнее, чем в предыдущих матчах. Стиль его игры настолько энергозатратен, что пройти весь чемпионат мира на одном уровне было невозможно, поэтому сегодня он был хуже самого себя в предыдущих играх.

Меня по–хорошему удивил своей уверенностью Кутепов. В отличие от предыдущих матчей, он даже пасовал партнерам, а не выносил мяч за боковую. Игнашевичем вообще можно только восхищаться. Он большой молодец и настоящий кремень. Человек со стержнем, волей, недвижимостью и хорошей машиной. Но недвижимость и хорошая машина ему по заслугам достались за стержень, волю и спортивное долголетие.

— Какой гол Черышева красивее — в ворота Хорватии или второй Саудовской Аравии?

— Красоту гола помимо траектории полета и техники исполнения определяет еще и степень важности момента, поэтому я бы выбрал сегодняшний гол после скидки Дзюбы. В тот раз ему ведь тоже Дзюба скидывал? Тот гол ударом внешней стороной стопы в дальнюю «девятку» необычнее, но гол Хорватии был настолько по–футбольному красив и важен, что я выбрал бы этот.

— Чемпионат мира, несмотря на наш вылет, не завершен. Кто вам видится его фаворитом?

— Мы в ноябре большой группой друзей прогнозировали победителей всех ведущих футбольных турниров — Лиги чемпионов, Лиги Европы и чемпионата мира. Я тогда написал, что победителем будет Франция. Думаю, что так и будет, хотя Бельгия — восхитительная команда. Да и для футбола было бы полезнее, если бы у нас был новый чемпион. Однако думаю, что победа над бразильцами отняла у бельгийцев очень много сил и эмоций.

— Англии поможет тот факт, что мы серьезно вымотали хорватов?

— Было видно, что обе команды в концовке подсели физически. Конечно, мы их вымотали, но это и так понятно — все об этом говорят. С другой стороны, логики в футболе зачастую нет. Вообще мне кажется, что участники пары Бельгия — Франция сильнее англичан и хорватов. С другой стороны, англичанам и хорватам дан такой редкий шанс, что они могут взять свое духом. Мы видим на этом чемпионате мира, что на итоговый результат влияют не только чисто футбольные качества, но и командный дух, лучшая готовность в данный момент и большее желание.

— А у вас есть личные предпочтения?

— Несмотря на то, что я поставил на Францию, которая тоже по составу очень хороша, мне очень нравится Бельгия. Она играет в яркий атакующий футбол.

— Спасибо за разговор и удачи во всем.

— Единственное, в чем мне сейчас удача нужна, только в том, чтобы заснуть, но тут, к сожалению, шансов практически нет. Буду переживать… Как же так получилось? Почему Смолов катнул мяч в этот левый угол?..

Спасибо вам, а всем читателям поздравления с прекрасным чемпионатом мира!