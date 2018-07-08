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«Слава Украине! Эта победа за Украину!» Как Вида отпраздновал победу над Россией
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«Слава Украине! Эта победа за Украину!» Как Вида отпраздновал победу над Россией 

SovSport.Ru 15 часов назад
Защитник сборной Хорватии и турецкого «Бешикташа Домагой Вида весьма оригинально отметил победу своей национальной команды над Россией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.
— Слава Украине! Эта победа для Украины и „Динамо“! Вперед Хорватия! — на русском языке кричит Вида вместе с бывшим игроком, а ныне одним из менеджеров сборной Хорватии Огненом Вукоевичем, который в 2013 году выступал за московский »Спартак» на правах аренды из того же киевского «Динамо».
Сам Вида играл за киевское «Динамо» до января этого года, пока у него не закончился контракт. После завершения соглашения хорватский защитник принял решение сменить клуб. На правах свободного агента он перебрался в турецкий «Бешикташ», который и представляет на чемпионате мира.
Вида стал одним из главных героев матча против России для своей страны, и антигероев — для нашей. Уже в дополнительное время, после того, как 90 минут завершились вничью 1:1, он едва не похоронил шансы сборной России, забив гол после углового — он головой послал мяч в дальний от Акинфеева угол. После этого он уверенно реализовал свой удар с 11-метровой отметки в серии послематчевых пенальти.
Вида же стал участником одного из самых спорных эпизодов встречи. Забитый гол он отпраздновал, сорвав с себя футболку. Судья должен был показать ему желтую карточку, но то ли сделал это не акцентированно, то ли вообще не сделал, лишь достав горчичник из кармана и что-то на нем написав. После этого Вида принял участие в жестком стыке на своем фланге обороны. В этом эпизоде судья уверенно поднял над головой желтую карточку, но автоматической красной не последовало.
Этот эпизод ввел многих в заблуждение. В официальном протоколе встречи указано, что Вида получил одно предупреждение — на 101-й минуте после празднования гола. Вполне возможно, что именно этот эпизод и предопределил исход всего матча.
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