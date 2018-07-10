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Глава ФФУ: компенсируем Вукоевичу штраф. Слава Хорватии и Украине! Героям слава!
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Глава ФФУ: компенсируем Вукоевичу штраф. Слава Хорватии и Украине! Героям слава! 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Президент Федерации футбола Украины и народный депутат Андрей Павелко объяснил, зачем пришёл на заседание Верховной рады в футболке сборной Хорватии, а также рассказал о намерении организации компенсировать штраф, наложенный на бывшего защитника киевского «Динамо» Огнена Вукоевича за поведение после матча со сборной России.
«Мы приняли решение компенсировать тот штраф, который на Вукоевича наложили. Почему я в футболке Ракитича? Ракитич забил победный гол России, поэтому это очень символично. Хорваты — наши друзья. Слава Хорватии! Слава Украине! Героям слава!
Не хотел бы комментировать решение ФИФА, потому что сам являюсь членом дисциплинарного комитета, но мы готовы оказать полную юридическую и финансовую помощь при его апелляции в орган ФИФА или CAS.
Никакой политики в этих действиях не вижу. Очень патриотичный лозунг. Как «Слава Франции», «Слава Хорватии». Это проявление любви к Украине, которая многое дала. Это благодарность за те годы. Никакой политики в лозунге «Слава Украине» не вижу», — сказал Павелко в эфире телеканала 112.
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