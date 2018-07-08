Ловрен: не думаю, что российские нападающие искали контакта с нашими защитниками

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал победу команды над россиянами (2:2, 4:3 по пенальти) в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018.

«Было достаточно сложно, в какой-то момент нам могла пригодиться система VAR, чтобы более пристально изучить эпизоды с единоборствами. Если раньше судья мог не увидеть, что произошло, то теперь он во всеоружии. Так что защитникам теперь приходится ещё труднее — любой контакт можно рассмотреть под микроскопом.

Сегодня нам удалось забить со стандарта. Не думаю, что нападающие сборной России искали контакта с нашими защитниками. Первое, чего должен хотеть форвард, — это забить гол. Если кто-то достаточно глуп, чтобы искать контакта, то это его выбор, конечно. Например, мы били пенальти в матче с Нигерией, и он был назначен справедливо.

Каково пройти через две серии пенальти? Это даёт нам заряд уверенности в том, что мы способны на многое. Но Англия — один из фаворитов этого чемпионата мира, так что надо уважать соперника. Нам нечего терять, мы постараемся получить удовольствие от игры и переписать историю. Думаю, что мы с первого дня турнира не были фаворитами, и это хорошо для нас. В турнире остались топовые команды, но у нас есть шанс что-то изменить.

Приятно оказаться в финале Лиги чемпионов и в полуфинале чемпионата мира в один и тот же год. Надеюсь, что сыграю лучше, чем в том финале за «Ливерпуль». Кейн? Это один из лучших форвардов Англии и полностью заслуживает той похвалы, которую получает в свой адрес. Он уже три года играет на стабильно высоком уровне, забивает голы. Он один из лучших в мире. Мне нравится такое испытание — хочется доказать, что я один из лучших защитников», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Антон Мозговой.